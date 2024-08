Com ouro no solo, Rebeca Andrade se torna maior medalhista olímpica do Brasil

Com a vitória no solo nesta segunda-feira, 5, quando alcançou a nota de 14.166, Rebeca ultrapassou lendas da vela brasileira como Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas olímpicas

Rebeca Andrade fez história mais uma vez ao se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil, conquistando sua sexta medalha em Jogos Olímpicos. Com a vitória no solo nesta segunda-feira, 5, quando alcançou a nota de 14.166, Rebeca alcançou a sua sexta medalha e ultrapassou lendas da vela brasileira como Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.

A ginasta brasileira soma agora quatro medalhas em Paris: ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze por equipes. Essa brilhante performance acrescenta-se às duas medalhas que ela já havia conquistado em Tóquio-2020, onde ganhou ouro no salto e prata no individual geral.