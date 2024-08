Árbitra da final da trave em que Rebeca ficou em 4º é vista fotografando medalha de compatriota

Após fazer uma boa sequência no aparelho, Rebeca deu esperanças de estar novamente no pódio, mas uma nota 13.933 a deixou em quarto lugar. A nota foi muito contestada pelos torcedores brasileiros, e a cena da árbitra chinesa Qiurui Zho fotografando a medalha de prata de Zhou Yaqin viralizou nas redes sociais.

No final, a italiana Alice D’Amato ficou com o ouro, enquanto a chinesa Zhou Yaqin ficou com a medalha de prata e Manila Esposito, compatriota de D’Amato, com o bronze.



Medalha de ouro veio no solo

Rebeca Andrade não podia deixar Paris sem ganhar uma prova. A atleta brasileira precisou superar Simone Biles novamente e conquistou a sua medalha de ouro na Olimpíada de Paris 2024. Com uma nota 14.166 contra 14.133 da estadunidense, Rebeca garantiu o lugar mais alto no pódio, seguida por Simone Biles, com a medalha de prata, e Jordan Chiles, também dos EUA, que ficou com o bronze.