Brasil na programação das Olimpíadas hoje, 6: horários e onde assistir

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024, mas as disputas continuam e serão finalizadas em 11 de agosto. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, terça-feira, 6 de agosto (06/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

"Coisas que é melhor nem pensar": o que atletas viram no rio Sena; ENTENDA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje (06/08)

Basquete

16h30 - Masculino - Quartas de final - Brasil x EUA



Futebol

16h00 - Feminino - Semifinal - Brasil x Espanha



Handebol

16h30 - Feminino - Quartas de final - Brasil x Noruega



Vôlei

08h00 - Feminino - Quartas de final - Brasil x República Dominicana



Vôlei de praia

13h00 - Masculino - Quartas de final - Brasil x Suécia

Uniforme do Brasil nas Olimpíadas: VEJA quem fez e por que causou polêmica