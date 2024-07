Olimpíadas: Abertura terá delegações a bordo de 94 barcos no Rio Sena

Pela primeira vez com uma cerimônia ao ar livre, a abertura das Olimpíadas de Paris terá mudanças inéditas e será a maior em área reservada para o evento

A capital francesa já se adapta para o evento e o perímetro de segurança em torno da região onde fica o Rio Sena já tem restrições de tráfego, segundo o portal Antecipando os Jogos, do governo francês.

Na próxima sexta-feira, 26, acontece a abertura das Olimpíadas de Paris , às margens do famoso Rio Sena. A cerimônia será realizada ao ar livre e aberta ao público geral pela primeira vez . Moradores de Paris e regiões próximas, além de turistas da França e de outros países poderão acompanhar de perto os atos da abertura — que deve se estender por mais de três horas.

As embarcações estarão equipadas com câmeras para que os espectadores consigam vê-las de perto.

O tradicional desfile das delegações também terá um formato especial para a abertura. Os 10.500 atletas irão percorrer o Rio Sena a bordo de 94 barcos com cada delegação nacional.

Enquanto as apresentações permanecem em segredo, o coreógrafo Maud Le Pladec disse que cada ponte ao longo da rota do desfile terá dançarinos.

O diretor de teatro francês Thomas Jolly é o diretor artístico das cerimônias olímpicas e paralímpicas de Paris 2024. Ele afirmou que pretende mostrar as culturas contrastantes da França , como ópera ou rap, por meio das apresentações.

Este feito faz com que esta seja a maior abertura de Olimpíadas em área utilizada para o espetáculo.

Aqueles que não possuem as entradas, poderão assistir o evento em um dos 80 telões espalhados pela cidade.

Quase 600 mil pessoas aproveitarão a cerimônia de abertura ao vivo, sendo a primeira vez que a maioria do público não pagará ingressos.

Com a premissa de fazer os “jogos abertos”, o governo de Paris distribuiu 222 mil ingressos gratuitos para assistir ao desfile às margens do Sena. Mais 104 mil ingressos foram vendidos.

Abertura das Olimpíadas: onde assistir à abertura



A abertura das Olimpíadas será realizada no dia 26 de julho, às 14h30min (horário de Brasília), no Rio Sena, entre as pontes Pont d'Austerlitz e Pont d'Iéna. O evento deve durar mais de três horas.

Os brasileiros podem assistir à cerimônia na televisão aberta pela Rede Globo. Já no YouTube, a Cazé TV transmitirá o espetáculo ao vivo. O site oficial das Olimpíadas também transmite, não só o evento de abertura, como as competições.

A abertura deste ano será transmitida pelo site oficial das Olimpíadas em 26 de julho, às 14h30min, no horário de Brasília. Além disso, a Rede Globo e a Cazé TV transmitirão o evento.