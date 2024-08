Tênis de mesa: origem, principais regras e mais sobre o esporte

Com as Olimpíadas de 2024 a todo vapor em Paris, o Brasil tem mais uma chance de medalha a ser disputada no tênis de mesa. Após ser eliminado na semifinal nesta sexta-feira, 2, o brasileiro Hugo Calderano irá disputar o bronze no domingo, 4, a partir de 8h30min (horário de Brasília).

Apesar de ter sido incluído nos Jogos Olímpicos apenas em 1988, o tênis de mesa — ou pingue-pongue, como é conhecido popularmente — tem origem no século 19 e já é considerado um esporte formalizado desde 1926. Conheça como surgiu e as principais regras.

