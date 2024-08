Japão x Brasil ao vivo: onde assistir ao basquete nas Olimpíadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Japão se enfrentam hoje, sexta-feira, 2 de agosto (02/08), em uma partida válida pela fase de grupos do basquete masculino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq (FRA), às 6 horas (horário de Brasília).

Brasil x Japão ao vivo no basquete das Olimpíadas: oportunidade de classificação

Em uma partida que pode ser o último respiro da seleção brasileira de basquete, o confronto com o Japão é decisivo para garantir uma vaga na segunda fase da competição. Ambas as equipes perderam seus jogos anteriores, e esse confronto determinará o terceiro colocado do Grupo B.

Classificam-se para a próxima fase as duas primeiras seleções de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. Se a seleção brasileira vencer o Japão, ficará em terceiro lugar no Grupo B e dependerá dos resultados dos Grupos A e C para avançar.

