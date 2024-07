Jogador holandês de vôlei de praia condenado por estupro ficará isolado nos Jogos de Paris

Com o objetivo de "instaurar a calma", foi decidido que Van de Velde não terá contato com o resto da delegação e não ficará hospedado na Vila Olímpica, além de estar proibido de falar com a imprensa, segundo a agência de notícias holandesa ANP.

Segundo a Nevobo, o jogador havia admitido que cometeu "o maior erro" de sua vida. "Não posso voltar atrás, tenho que arcar com as consequências", disse.

Especialistas consultados pela Nevobo e pelo Comitê Olímpico Holandês estimaram que não havia "nenhuma possibilidade" de Van de Velde reincidir, destacaram os dois órgãos.

O ex-nadador e chefe da delegação holandesa nos Jogos de Paris, Pieter Van den Hoogenband, disse estar "surpreso" com a "agitação" em torno de Van de Velde.

"Está em atividade no esporte internacional, no mundo do vôlei de praia, há muito tempo. Participou de Copas do Mundo, mas nos Jogos é diferente, as coisas se amplificam", declarou Van den Hoogenband.

bnl/pm/ol/cb