Basquete: por que a chinesa de 2,26 metros não está nas Olimpíadas

A jovem estrela do basquete Zhang Ziyu, de 17 anos e 2,26m, está fora das Olimpíadas 2024 de Paris; entenda o motivo da chinesa não está em Paris

A chinesa Zhang Ziyu surgiu como a mais nova sensação no mundo do basquete feminino. Com apenas 17 anos de idade, suas atuações têm viralizado, principalmente após suas performances dominantes na Copa da Ásia Sub-18.

Com cerca de 2,26m, Zhang idolatra a estrela da NBA, LeBron James, e foi apelidada de "a Yao Ming feminina". Yao, agora aposentado aos 38 anos, foi pivô do Houston Rockets por 8 anos e também uma figura constante na seleção chinesa masculina de basquete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brittney Griner, a libertação olímpica após pesadelo na Rússia; ENTENDA