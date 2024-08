Classificação não pode esconder atuações pífias da seleção feminina em Paris

Brasil enfrenta a França, no próximo sábado, 3, pelas quartas de final do torneio olímpico

Fora a classificação às quartas de finais, que veio mais por demérito dos demais adversários do que propriamente por mérito brasileiro, não existe mais o que se comemorar quando o assunto é a seleção de futebol feminino do Brasil. Na verdade, apenas lamentos.

A derrota para as atuais campeãs mundiais, nesta quarta-feira, 31, no Estádio de Bordeaux, a 500km da capital francesa, expôs, mais uma vez, um time frágil, sem personalidade e sem tática.

Não apenas no segundo tempo, quando esteve por 61 minutos com uma jogadora a menos, depois da expulsão infantil da capitã e Rainha Marta, ainda no primeiro tempo. Pelo contrário, defeitos presentes durante os 44 minutos do primeiro tempo, quando o técnico Arthur Elias tinha o time completo.