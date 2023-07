Brasil mantém tabu e perde para a França na Copa do Mundo Feminina

A seleção europeia balançou as redes com Le Sommer, no primeiro tempo, e Renard, na reta final do segundo tempo. A Canarinho marcou com Debinha, no início da segunda etapa

O Brasil não conseguiu quebrar o tabu e perdeu por 2 a 1 para a França na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Jogo aconteceu na manhã deste sábado, 29, no Brisbane Stadium, em confronto válido para definir a liderança do grupo F.

A seleção brasileira entrou em campo com o peso de nunca ter vencido o time europeu em Copas do Mundo. Com uma forte marcação e uma pressão no campo ofensivo, a França dominou grande parte do jogo e garantiu dois gols contra as adversárias.

A seleção europeia balançou as redes com Le Sommer, no primeiro tempo, e Renard, na reta final do segundo tempo. A Canarinho marcou com Debinha, no início da segunda etapa.

Com o resultado, a França assumiu a liderança do Grupo F com quatro pontos, seguida pelo Brasil, que tem três. As outras duas equipes da chave, Jamaica e Panamá, se enfrentam às 9h30min deste sábado.

Saiba como foi o primeiro tempo do jogo:

O grupo brasileiro entrou em campo com a formação quase igual aquela que jogou contra o Panamá, na última segunda- feira, 24. A única alteração feita pela técnica Pia Sundhage foi a escolha por Geyse como titular ao lado de Debinha.

O jogo começou equilibrado entre as duas seleções. No entanto, a forte marcação da França foi deixando o time canarinho desconfortável e sem espaço para trabalhar a bola.

Aos dez minutos de jogo, uma investida da volante Dali contra Thamires rendeu o primeiro cartão amarelo da partida, apresentado à jogadora francesa.

Cerca de dois minutos após esse lance, um erro na saída de bola brasileira permitiu que Dali deixasse Le Sommer "à vontade" para finalizar contra o gol brasileiro. A goleira Letícia, contudo, estava atenta e não permitiu o grito de gol da torcida francesa.

A primeira finalização do time brasileiro aconteceu apenas aos 15 minutos de jogo, em uma falta cobrada pela jogadora Adriana. A número 11 do Brasil, contudo, não conseguiu fazer a bola entrar na rede.

O time Francês seguiu marcando forte e teve o desempenho recompensado aos 17 minutos, trabalhando pelo lado esquerdo, onde encontrou facilidade para fazer jogadas. Le Sommer recebeu uma bola longa e finalizou com uma cabeçada, fazendo a seleção francesa abrir o placar.

O Brasil teve a chance de responder aos 22 minutos. Debinha roubou a bola das francesas e fez Adriana ficar cara a cara com a goleira francesa, mas a jogadora desperdiçou a oportunidade de gol.

Seis minutos depois, o segundo cartão amarelo da partida veio após uma investida da francesa Toletti contra Adriana, mostrando a tensão do jogo.

O Brasil tomou outro susto quase no fim da partida, quando Renard saiu sozinha no meio de campo e chutou contra o gol brasileiro. Letícia mais uma vez fez milagre e conseguiu defender a bola.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, a volante brasileira Luana chegou forte na disputa de bola contra a a meio-campista Toletti e acabou recebendo o primeiro cartão amarelo. O terceiro da partida.

Apesar de tentar uma melhora no desempenho, a seleção brasileira foi para o vestiário sem conseguir empatar o jogo.

Segundo tempo

O time do Brasil voltou para o segundo tempo da partida sem alterações. Nos primeiros minutos do jogo, ainda era possível ver uma França confortável, mas o cenário foi mudando quando as brasileiras começaram a apresentar mais confiança.

Aos 58 minutos, uma troca de passes entre Ary, Kerolin e Debinha deixou a número 9 da seleção brasileira livre para fazer o gol do Brasil. Foi também o primeiro dela em copa do mundo.

O clima tenso do jogo continuou, mas desta vez a pressão também era sentida pela França. Em busca de virar o placar, Pia estrategicamente tirou Geyse para permitir a entrada da experiente Andressa Alves.

Aos 66 minutos, quase sai o segundo gol francês. Com os ânimos exaltados, a francesa Karshaoui levou um cartão amarelo após uma investida contra a brasileira Andressa Alves. Foi o quarto do jogo.

Aos 83 minutos, um escanteio marcado para a França levou resultou no segundo gol do time europeu. Sem marcação, Renard subiu na área brasileira e cabeceou a bola direto para dentro da rede.

Em busca de retomar a movimentação brasileira, Pia realizou pelo menos mais três substituições. A que mais fez a arquibancada vibrar, contudo, foi a entrada de Marta, que até então só observava o jogo do banco. Nem a entrada da rainha foi suficiente para mudar o placar e o Brasil amargou mais uma derrota paras as francesas em Copa do Mundo.