Tatiana Weston-Webb está a uma vitória de medalha olímpica inédita no surfe

Gaúcha criada no Havaí, Tati enfrenta a costarriquenha Brisa Henessy por vaga na final do surfe feminino. Luana Silva caiu nas quartas de final, depois de derrubar Tainá Hinckel nas oitavas

O Brasil segue vivo na luta por medalha no surfe feminino, com Tatiana Weston-Webb. A gaúcha criada no Havaí venceu duas baterias na noite desta quinta-feira, 1º de agosto — manhã de sexta, no Taiti —, e está a uma vitória por medalha.

Caso vença a costarriquenha Brisa Henessy, em bateria que pode ser marcada a partir de sábado, 3, ela garante a prata. Se vencer, de novo, contra a americana Caroline Marks ou a francesa Johanne Defay, Tati levaria o ouro. Já se perder para a centro-americana, a brasileira ainda tem a chance do bronze.