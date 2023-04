Tatiana Weston-Webb garante presença nos Jogos Olímpicos de Paris

A equipe de surfe do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França), já tem a sua primeira representante confirmada: Tatiana Weston-Webb. A classificação foi confirmada nesta terça-feira (18) pela Associação Internacional de Surfe (ISA). Também se garantiram na competição a portuguesa Teresa Bonvalot, a francesa Johanne Defay e a costarriquenha Brisa Hennessy.

Nas ondas de Teahupo'o (Taiti), a atleta de 26 anos representará o Brasil pela segunda vez em uma edição dos Jogos Olímpicos. Ela participou da estreia do surfe no programa do megaevento esportivo, no Japão.