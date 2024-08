Tati Weston Webb vence líder do ranking e está nas quartas de final do surfe feminino

Repórter do caderno de Esportes

A brasileira Tatiana Weston-Webb está nas quartas de final do surfe feminino das Olimpíadas de Paris-2024. Na tarde desta quinta-feira, 1°, a atleta superou dentro da água a venceu a americana número 1 do ranking, Caitlin Simmers, por 12.34 a 1.93 na pontuação em duelo ocorrido no Teahupo’o, na Polinésia Francesa.



Com o resultado, ela irá enfrentar a espanhola Nádia Erostarbe na próxima etapa da competição. O confronto irá ocorrer ainda nesta quinta-feira, 1°, na terceira bateria dos duelos que irão se iniciar às 21h12min pelo horário de Brasília. A previsão do enfrentamento é que ele ocorra por volta das 22h24min.

Além dela, o Brasil terá ainda outra representante nas quartas de final, já que no momento as brasileiras Luana Silva e Tainá Hinckel estão se enfrentando.