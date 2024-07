Atletismo ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

As Olimpíadas trarão o melhor do atletismo, com Alison dos Santos e Noah Lyles entre os destaques do Brasil; veja programação e onde assistir ao vivo

O Stade de France, com 77.083 lugares, que é o maior estádio do país, sediará a parte de atletismo da 33ª Olimpíada. Algumas das figuras centrais dos Jogos de Paris deste ano serão os americanos Sha'Carri Richardson e Noah Lyles.

O atletismo será uma das grandes atrações nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , com algumas das maiores estrelas e eventos que podem se tornar históricos, programados para prender a atenção dos fãs do esporte nas próximas semanas.

A parte de atletismo das Olimpíadas começará em 1º de agosto, com a marcha atlética, e terá seu último evento no dia do encerramento dos jogos, em 11 de agosto, com a maratona feminina.

Provas de pista



100 metros

200 metros



400 metros



800 metros



1,5 mil metros



5 mil metros



10 mil metros



100 metros com barreiras (feminino)



110 metros com barreiras (masculino)



400 metros com barreiras

Corrida de obstáculos de 3 mil metros

Revezamento 4 x 100 metros

Revezamento 4 x 400 metros (masculino, feminino e misto)

Eventos de estrada



Maratona



Caminhada de 20 quilômetros



Revezamento de caminhada maratona (somente misto)



Eventos de campo



Pulo alto



Salto com vara



Salto em distância



Salto triplo



Arremesso de peso



Lançamento de disco



Lançamento de martelo



Lançamento do dardo



Eventos combinados



Heptatlo (feminino)



Decatlo (masculino)

Programação do Atletismo ao vivo nas Olimpíadas 2024: os brasileiros

Com destaque para o medalhista olímpico Alisson do Santos, 44 brasileiros vão competir em Paris com grandes chances de medalhas. No feminino, os nome com mais chances são Lorraine Martins nos 200m rasos e em Chayenne Silva no 400m com barreiras.

A notícia ruim fica por conta da ausência de Darlan Romani, que está fora do arremesso de peso por problemas na hérnia de disco.

Equipe feminina

Ana Carolina Azevedo - 100m rasos e 200m rasos



- 100m rasos e 200m rasos Ana Caroline Silva - arremesso do peso



- arremesso do peso Andressa de Morais - lançamento de disco



- lançamento de disco Chayenne da Silva - 400m com barreiras



- 400m com barreiras Eliane Martins - salto em distância



- salto em distância Érica Sena – marcha atlética



– marcha atlética Flávia Maria de Lima - 800m



- 800m Gabriela de Sousa - marcha 20km



- marcha 20km Gabriele Santos - salto triplo



- salto triplo Izabela Silva – lançamento do disco



– lançamento do disco Jucilene de Lima - lançamento do dardo



- lançamento do dardo Juliana Campos - salto com vara



- salto com vara Lissandra Campos - salto em distância



- salto em distância Lívia Avancini - arremesso do peso



- arremesso do peso Lorraine Martins - 200m rasos



- 200m rasos Tatiane Raquel - 3.000m com obstáculos



- 3.000m com obstáculos Tiffani Marinho - 400m rasos



- 400m rasos Valdileia Martins - salto em altura



- salto em altura Viviane Lyra – marcha atlética 20km e revezamento misto



– marcha atlética 20km e revezamento misto Vitória Cristina Rosa - 100m rasos



Equipe masculina



Alison dos Santos – 400 m com barreiras e revezamento 4x400m masculino



– 400 m com barreiras e revezamento 4x400m masculino Almir Júnior – salto triplo



– salto triplo Caio Bonfim – marcha atlética 20km e revezamento misto



– marcha atlética 20km e revezamento misto Douglas Hernandes – revezamento 4x400m masculino



– revezamento 4x400m masculino Eduardo de Deus – 110m com barreiras



– 110m com barreiras Erik Cardoso – 100m rasos



– 100m rasos Felipe Bardi – 100m rasos



– 100m rasos Fernando Ferreira - salto em altura



- salto em altura Gabriel Garcia - revezamento 4x100m rasos



- revezamento 4x100m rasos Hygor Bezerra - revezamento 4x100m rasos



- revezamento 4x100m rasos Jadson Erick Lima – revezamento 4x400 m masculino



– revezamento 4x400 m masculino José Ferreira Santana - decatlo



- decatlo Lucas Marcelino dos Santos - salto em distância



- salto em distância Lucas Carvalho – 400 m rasos e revezamento 4x400m masculino



– 400 m rasos e revezamento 4x400m masculino Lucas Vilar – revezamento 4x400 m masculino



– revezamento 4x400 m masculino Luiz Maurício – lançamento do dardo



– lançamento do dardo Matheus Lima – 400 m rasos, 400 m com barreiras e revezamento 4x400m masculino



– 400 m rasos, 400 m com barreiras e revezamento 4x400m masculino Matheus Correa - marcha 20km



- marcha 20km Max Batista - marcha 20km



- marcha 20km Paulo André Camilo - 100m rasos e revezamento 4x100m rasos



- 100m rasos e revezamento 4x100m rasos Pedro Henrique Rodrigues - lançamento do disco



- lançamento do disco Rafael Pereira – 110 m com barreiras



– 110 m com barreiras Renan Gallina - 200m rasos, revezamento 4x100m rasos



- 200m rasos, revezamento 4x100m rasos Welington Morais - arremesso do peso



*Darlan Romani – arremesso do peso - foi inicialmente convocado, mas não participará dos Jogos Olímpicos devido a uma lesão

Programação do atletismo nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.