Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje, 31: onde assistir e programação

O Brasil vai enfrentar a Espanha em jogo do futebol feminino: veja programação do Brasil hoje (31/07) nas Olimpíadas Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024 e serão finalizadas no dia 11 de agosto. Confira abaixo quais são as modalidades que o Time Brasil vai disputar no pódio hoje, terça-feira, 30 de julho (30/07), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo. Desfile das delegações, VEJA ícones do esporte e artistas: sob chuva, pira olímpica é acesa em Paris

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje (31/07) *Triatlo (individual feminino)

Horário : 3h



: 3h Atletas: Djenyfer Arnold (BR) e Vittoria Lopes (BR) *Triatlo (individual masculino)

Horário : 5h45min



: 5h45min Atletas: Miguel Hidalgo (BR) e Manoel Messias (BR) *Se a qualidade da água ainda for considerada insuficiente, as provas podem novamente serem adiadas