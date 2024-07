Brasil x Alemanha ao vivo: onde assistir ao basquete nas Olimpíadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Alemanha se enfrentam hoje, terça, 30 de julho (30/07), em uma partida válida pela fase de grupos do basquete masculino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq (FRA), às 14 horas (horário de Brasília).

Brasil x Alemanha ao vivo no basquete das Olimpíadas: jogo de vida ou morte

Em um confronto decisivo pelo grupo B, Brasil e Alemanha vão se enfrentar para definir o futuro de cada seleção no torneio. Em um melhor momento, a Alemanha venceu seu primeiro jogo contra o Japão e é favorita contra a equipe brasileira.

Já o Brasil perdeu o jogo inicial para a França, mesmo começando com uma boa vantagem. Agora, a equipe comandada por Yago e Bruno Caboclo, mesmo com uma derrota nesta terça-feira, dia 30, ainda poderá sonhar com uma classificação para a segunda fase da competição com uma combinação de resultados.

