Natação nas Olimpíadas: veja os dias de competição e o time Brasil

Já é possível marcar no calendário a data e o horário das competições de natação nas Olimpíadas de Paris 2024. As disputas começarão em 27 de julho, sábado, dia seguinte à cerimônia de abertura do megaevento, e seguirão até 4 de agosto.

A natação é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, disputado em todas as edições, mas só a partir dos Jogos de 1912 foi aberto para as mulheres. Confira o dia e horário das competições e conheça quem são os brasileiros e as brasileiras que representarão o país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasil nas Olimpíadas 2024: quem são os brasileiros nos Jogos? VEJA