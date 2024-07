Rússia: de 'potência olímpica a país pária' nos Jogos de Paris

Durante décadas, a Rússia apostou no esporte como instrumento de prestígio internacional. Os Jogos de Paris-2024 serão uma mancha em sua história olímpica, ao contar com apenas 15 atletas que vão participar sob bandeira neutra.

Com a Rússia excluída, os meios de comunicação do país não vão transmitir os Jogos, uma decisão que lembra a Guerra Fria, quando Moscou boicotou a edição de Los Angeles-1984.

Enquanto Paris se prepara para receber atletas de todo o Mundo para os Jogos Olímpicos, a Rússia, que sempre foi uma potência esportiva, permanece distante do evento devido à guerra na Ucrânia.

"A Rússia será uma sombra do que já foi", resume Jules Boykoff, especialista olímpico radicado nos Estados Unidos. "A transição de potência olímpica a país pária foi rápida e surpreendente", acrescenta.

- Precedentes -

A história esportiva internacional da Rússia é marcada por várias violações da tradição olímpica. Em 2008, Moscou rompeu a trégua dos Jogos realizados em Pequim, quando lançou uma guerra contra a Geórgia.

Em 2014, meses depois dos Jogos de Inverno em Sochi, vieram à tona as primeiras revelações sobre o doping no esporte na Rússia, que levaram à descoberta em 2016 de um sistema de dopagem institucionalizado no país.

Os órgãos olímpicos internacionais puniram a Rússia e seus atletas tiveram que participar sob bandeira neutra dos Jogos de Inverno de Pyeongchang-2018 e Pequim-2022, assim como os de verão em Tóquio-2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19.

Os representantes do país tiveram bons resultados, especialmente em Tóquio, onde mais de 330 atletas russos participaram, com um balanço de 71 medalhas, entre elas 20 de ouro.

Os Jogos de Inverno de Pequim-2022 tinham acabado de terminar quando Moscou lançou a invasão à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro daquele ano.