Foie gras nas Olimpíadas: entenda prato polêmico no cardápio dos Jogos

Ativistas da causa animal criticaram a forma de preparo da comida, que envolve forçar o animal a se alimentar mais do que o normal; entenda polêmica

A organização afirma que o foie gras é “irresponsável e insustentável”, além da decisão do Comitê Olímpico contradizer “o espírito do evento”. Até o momento, das 100 mil assinaturas necessárias, 73.391 foram alcançadas.

Para a sua produção , o ganso ou o pato deve ser alimentado forçosamente à exaustão, até que seu fígado cresça além do tamanho natural . A prática levou o grupo de proteção animal “Animal Equality” a lançar a petição “Tire o foie gras das Olimpíadas”.

Além do prato que causou polêmica, o Comitê Olímpico ofertará uma opção 100% vegetariana no La Concorde. O objetivo é “promover os benefícios de um estilo de vida sem carne”.

As comidas incluem os chamados “clássicos revisitados”, como um cachorro-quente vegetariano com cebola crocante, repolho roxo em conserva e molho de mostarda e mel.

“60% das receitas para o público em geral serão vegetarianas. Estamos convencidos de que com esses Jogos temos uma oportunidade única de fazer as coisas de forma diferente e mostrar que outro modelo é possível”, revelou em nota o responsável por alimentos e bebidas em Paris 2024, Philipp Würz.

“É com imenso orgulho que podemos anunciar que todas as opções de comida no La Concorde serão 100% vegetarianas. É a primeira vez na história dos Jogos e o resultado de quatro anos de trabalho”, completa.

A cantina da Vila Olímpica estará aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir do dia 12 de julho. Os produtos oferecidos serão 80% franceses, com 30% de alimentos orgânicos (ou alimentos de fazendas que estão passando por conversão orgânica).

O grupo “Animal Equality” elogiou os esforços para tornar os jogos olímpicos “mais sustentáveis e amigáveis aos animais”, mas revelou sua preocupação “extrema” ao notar o foie gras no cardápio do público Vip — “Este produto vil não tem lugar nas Olimpíadas”, declarou na petição.