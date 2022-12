Homens poderão competir no nado artístico dos Jogos de Paris 2024

Os homens poderão competir nas provas de nado artístico dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, anunciou nesta quinta-feira a Federação Internacional de Natação, depois da aprovação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Os homens poderão a partir de agora participar da prova por equipes", explicou a World Aquatics em um comunicado. Cada equipe de oito membros poderá contar "com um máximo de dois homens", detalhou a federação. Dez equipes vão competir nos Jogos de Paris.

O nado artístico, chamado até 2017 de nado sincronizado, está presente nos Jogos Olímpicos desde a edição de Los Angeles-1985, mas a de Paris-2024 será a primeira em que os homens poderão fazer parte de uma equipe.

No Campeonato Mundial, os homens já estão autorizados a participar do nado artístico desde 2015.

"É um dia de celebração para os que fizeram campanha pela inclusão dos homens neste esporte nos Jogos Olímpicos e para os que foram os pioneiros na participação dos homens", comemorou a World Aquatics.

"A inclusão dos homens no nado artístico olímpico era considerada como um sonho impossível. Agora, graças à perseverança (dos nadadores) e ao apoio de tantas pessoas, todos os atletas podem estar lado a lado de maneira igual e almejar a glória olímpica", celebrou Bill May, primeiro campeão do mundo masculino, na prova de duplas mistas, em 2015, e atualmente treinador.

