Programação das Olimpíadas de Paris 2024: veja as principais datas

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, terão início no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. Com datas definidas para a abertura e o encerramento, o calendário para as modalidades já está disponível. Confira a seguir as principais datas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Padrinho nas Olimpíadas? CONFIRA o que é e quem são os apoiadores do Brasil em Paris

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, será realizada no dia 26 de julho, uma sexta-feira, a partir das 14 horas (horário de Brasília). Conforme a organização, espera-se que a abertura seja vista por mais de um bilhão de pessoas. A cerimônia de encerramento acontecerá no dia 11 de agosto.

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do futebol O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto. No dia 25, terá início o futebol feminino. O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília). A final do futebol feminino acontecerá no dia 10 de agosto, um sábado. Historicamente, os dois melhores resultados da seleção brasileira feminina foram as pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do vôlei O início do vôlei em Paris 2024 será no dia 27 de julho, às 4 horas da manhã (de Brasília). A disputa pelo ouro acontecerá no dia 10 de agosto, sábado, às 8 horas. O vôlei feminino começa no dia 28 de julho, às 4 horas da manhã (de Brasília). A final, valendo a medalha de ouro, está prevista para o dia 11 de agosto, domingo, às 8 horas (de Brasília). Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do basquete O basquete masculino em Paris 2024 começará no dia 27 de julho, sábado, às 6 horas (de Brasília). O Brasil disputará o Pré-Olímpico Masculino de Riga, na Letônia, em julho, buscando uma vaga em Paris. A seleção dos Estados Unidos pode ser um dos destaques em solo francês, pois levará algumas de suas principais estrelas na convocação, incluindo LeBron James e Stephen Curry. O basquete feminino nos Jogos Olímpicos de 2024 terá início no dia 28 de julho, domingo, às 8h30min (de Brasília). O Brasil não conseguiu se classificar para a disputa. Olimpíadas de Paris 2024: como comprar ingressos e quanto custa Os ingressos para os Jogos Olímpicos de 2024 já estão disponíveis. É possível comprar as entradas pelo site tickets.paris2024.org, endereço exclusivo de vendas. Os Jogos Olímpicos acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024.