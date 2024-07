Adriana Doce se declara ao Estado do Ceará após vitória na estreia do handebol em Paris

"É difícil, as emoções continuam a flor da pele. Eu tô muito feliz, fazia tempo que nós não ganhávamos da Espanha, estava um pouco engasgado e hoje deu certo", revelou Adriana. "Hoje a gente tem que festejar um pouco, celebrar esse feito, ganhar da Espanha depois de 10 anos, mas depois já é foco total no próximo jogo, que é contra a Hungria", pontuou.

Em entrevista exclusiva ao correspondente do Esportes O POVO em Paris, Victor Pereira, após o ótimo resultado na estreia dos Jogos Olímpicos, a ponta afirmou que é preciso comemorar o resultado, mas também é necessário virar a chave rapidamente para o próximo duelo, no domingo, 28, contra Hungria, às 9 horas.

Além de Adriana, outros quatro atletas completam a lista de cearenses em Paris: Manoel Messias e Vittoria Lopes, no triatlo; Matheus Lima, no atletismo; Thiago Monteiro, no tênis; e Adriana Cardoso, no handebol, são os nomes que levam consigo as origens das terras alencarinas.