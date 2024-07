Seleção feminina de futebol segue preparação visando estreia nas Olimpíadas

“Estar nos Jogos Olímpicos é o ápice para um atleta, e sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa. Vamos com tudo. Vamos pensar primeiro na Nigéria para depois pensar no Japão e, depois, Espanha. Vão ser três jogaços, e contamos muito com a participação da torcida, pois vamos dar o nosso melhor sempre”, afirmou Tamires, que já disputou duas vezes os Jogos Olímpicos.

Após a estreia contra a seleção africana, o Brasil encara o Japão e Espanha, nos dia 28 e 31 de julho, respectivamente. As partidas são válidas pelo grupo C dos Jogos Olímpicos.

Com três grupos de quatro seleções cada, avançarão para a próxima fase das Olimpíadas de Paris as duas melhores equipes de cada grupo e as duas terceiras colocadas com melhor campanha.

Novos uniformes

No começo da tarde deste sábado, 20, a seleção brasileira de futebol feminino trocou as peças do enxoval do novo uniforme para as Olimpíadas. A equipe recebeu o material diretamente em Bordeaux, onde está treinando para a estreia, visto que não passaria pela Vila Olímpica, nem pela base do Comitê Olímpico do Brasil, em Saint Ouen.