Olimpíadas: veja uniformes oficiais do Brasil, EUA, França e mais

Com direito à Ralph Lauren e outras marcas internacionais, veja as escolhas de roupas para os atletas nos jogos olímpicos na França

Entre as produções de marcas internacionais, o verde e amarelo característico do Brasil é “emprestado” à Austrália, que já estabeleceu a cor como símbolo nacional em referência à planta Wattle, natural do país.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris acontece no dia 26 de julho, mas as expectativas podem ir além da performance dos atletas. Considerando a sua cidade-sede, conhecida como a “capital da moda”, os uniformes oficiais das delegações participantes também chamam atenção.

A Riachuelo foi a responsável pelas roupas oficiais da delegação brasileira nas Olimpíadas, além de se estabelecer como a marca patrocinadora. Ao lado do Comitê Olímpico do Brasil (COB), as peças divulgadas incluíam a participação especial das bordadeiras de Timbaúba dos Batistas.

Explorando a fauna e a flora do País, as cartelas de cores fazem alusão à bandeira do Brasil, com tonalidades em verde, azul e amarelo. A produção, inclusive, acrescentou referências à moda nacional, como as listras breton e a saia midi rodada.

2. Olimpíadas 2024: uniforme dos EUA

Trajes da delegação dos EUA, produzidos pela Ralph Lauren Crédito: Divulgação/Ralph Lauren

A marca norte-americana Ralph Lauren é a responsável pelos trajes da equipe dos Estados Unidos, em uma parceria que já se estende por anos.

Em 2024, o estilo escolhido foi o “preppy”, refletindo a paleta de vermelho, branco e azul na bandeira do país. Na cerimônia de abertura, o uniforme oferece uma versão moderna, descrita pela empresa como “um clássico blazer de lã trespassado com detalhes em vermelho e branco e uma camisa oxford listrada, inesperadamente combinada com um jeans cônico e um clássico sapato de camurça”.

3. Olimpíadas 2024: uniforme do Canadá