Olimpíadas: conheça o álbum de figurinhas online dos Jogos de Paris

Além do álbum do time brasileiro , os espectadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 poderão entrar no clima da competição com o álbum digital Paris 2024, lançado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) na última quinta-feira, 18.

A versão para dispositivos móveis “oferece pacotes de cards digitais, com um álbum com atletas olímpicos e paralímpicos renomados e cards de artistas originais, além de emblemas e pictogramas dos Jogos Olímpicos”, detalha o site oficial do evento.

LEIA MAIS | Abertura das Olimpíadas: data da cerimônia, horário e onde assistir

O álbum digital também fez parceria com a Coca-Cola e apresenta cards especiais de atletas do Time Coca-Cola, que podem ser desbloqueados escaneando uma seleção de produtos do portfólio da empresa.

Álbum de figurinhas online Paris 2024: usuário tem conteúdos exclusivos



O álbum traz os principais atletas de cada modalidade de cada país, assim como pontos turísticos da cidade sede. Inicia com uma apresentação do evento e, em seguida, as modalidades olímpicas e paraolímpicas para preencher com as figurinhas.

Ao baixar o aplicativo, o usuário pode escolher entre se cadastrar ou entrar como convidado. A primeira opção oferece algumas vantagens: começar com três pacotes de figurinhas, ter dois pacotes grátis por dia, criar três pedidos de troca, participar de desafios e formar uma equipe de colecionadores.

Já como convidado, o usuário pode começar com um pacotinho de figurinhas, ter um pacote grátis por dia e criar um pedido de troca.

O usuário pode acessar as cartas e colocá-las no álbum, receber os pacotes grátis, fazer pedidos para trocar as figurinhas e ainda montar uma equipe para comparar seu progresso preenchendo-o.