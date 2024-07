Com bicampeãs olímpicas, equipe brasileira de vela chega a Marselha para as Olimpíadas

As provas de vela nos Jogos Olímpicos de Paris começam no próximo domingo, 28

Na manhã deste sábado, 20, a equipe de vela do Brasil chegou em solo francês para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Os atletas desembarcaram em Marselha, local das provas da modalidade, com 12 integrantes, entre eles as atuais bicampeãs da classe 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze.

A modalidade é sinônimo de muitas conquistas para o País em Jogos Olímpicos. Já são 19 medalhas conquistadas, o segundo maior número na história ao lado do atletismo, ficando atrás apenas do judô, que tem 24.

A dupla bicampeã pode chegar a uma marca histórica nesta Olimpíadas de Paris. Caso subam novamente no lugar mais alto do pódio, Martine Grael e Kahena Kunze se tornarão a primeira dupla, entre todas as categorias da vela, a levar três ouros olímpicos.