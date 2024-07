Alison dos Santos nas Olimpíadas: conheça atleta do salto com barreiras

Com 24 anos de idade, Alison acumula vitórias de um veterano no atletismo. O acidente que sofreu quando era criança, o período sem treinar durante a fase crítica da Pandemia de covid-19 e as lesões enfrentadas no ano passado não foram páreo para o velocista, que disputará sua segunda Olimpíada.

O atleta do salto com barreiras chega à cidade-luz como esperança de medalha de ouro para o time brasileiro.

Inicialmente, o jovem competiu na categoria de salto em distância. Mas, uma de suas treinadoras, Ana Fidélis, percebeu que o corpo dele era ideal para as provas de salto com barreiras.

Natural de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, Alison iniciou no esporte no Instituto Edson Luciano Ribeiro, idealizado pelo duas vezes medalhista olímpico nos 400 metros rasos que dá nome à organização.

E a mudança garantiu a Santos o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru, com apenas 19 anos. Ele venceu a prova dos 400 metros com barreiras quebrando seu próprio recorde, com o tempo de 48s46.



Alison dos Santos nas Olimpíadas: atleta sofreu acidente doméstico na infância

Com apenas dez meses de idade, Alison sofreu um acidente que o faz carregar cicatrizes: uma panela de óleo quente caiu em cima dele, causando queimaduras na cabeça, nos ombros e nos braços. O aniversário de um ano foi comemorado no hospital.

Hoje, a lembrança do ocorrido está apenas nas falhas capilares.

Alison dos Santos chega às Olimpíadas após lesão em 2023

Em fevereiro de 2023, Alison sofreu uma lesão no joelho e teve que fazer uma cirurgia de retirada parcial do menisco - estruturas internas que contribuem para a estabilidade do joelho.

E logo após a recuperação, o atleta conquistou a medalha de prata nos 400 m na Diamond League em Mônaco.