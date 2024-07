Olimpíadas 2024: Por que Inglaterra compete como Grã-Bretanha?

O país europeu se une à Escócia, País de Gales e alguns atletas norte-irlandeses sob o título de Grã-Bretanha para as olimpíadas; entenda motivo

Em 2024, a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte competem como uma só equipe para as Olimpíadas de Paris. O motivo? Os países são registrados de forma unificada no Comitê Olímpico Internacional e a tradição foi mantida desde sua concepção.

A união sob o nome “Grã-Bretanha” foi estabelecida a partir da criação da Associação Olímpica Britânica (BOA, em sua sigla em inglês), que incorpora geograficamente os territórios da Inglaterra, Escócia e do País de Gales. No entanto, os atletas norte-irlandeses também podem fazer parte da equipe, com algumas particularidades.

Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a equipe chegou a indicar em nota que nem o termo “Reino Unido”, nem “Grã-Bretanha”, “descrevem com precisão a competência do BOA, nem seriam representativos de todos os territórios”.