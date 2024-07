Canoísta Pepe Gonçalves irá homenagear Ayrton Senna nas Olimpíadas: "Uma honra"

Principal nome da canoagem brasileira, Pepe Gonçalves irá homenagear Ayrton Senna durante as Olimpíadas de Paris-2024. Por meio da sua conta na rede social Instagram, o atleta olímpico anunciou como "uma honra" poder homenagear o ídolo brasileiro.

"Uma honra poder fazer uma homenagem para você no maior evento esportivo do mundo. E com o mesmo ímpeto que você entrava nas pistas vou entras nessa água para representar o Brasil aqui", escreveu ele.

Pepe Gonçalves irá disputar as Olimpíadas pela terceira vez com o Time Brasil. Na edição realizada em Tóquio em 2020, ele já havia homenageado o piloto brasileiro com um tributo no capacete e voltará a fazer a reverência na atual edição.