Alison dos Santos vence Diamond League de Londres e encerra preparação para as Olimpíadas

Foi a quinta vitória do corredor brasileiro em seis participações na temporada da Diamond League. O triunfo, vem para dar confiança para o principal evento do ano.

Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, encerrou sua preparação olímpica com vitória na Diamond League de Londres, disputada na manhã deste sábado, 20, no Estádio Olímpico. Em uma corrida consistente e tranquila, o brasileiro ganhou os 400 m com barreiras com o tempo de 47s18.

O jamaicano Roshawn Clarke foi o segundo colocado, com 47s63, e o catari Ismail Abakar foi o terceiro, com 47s72, melhor marca pessoal. Roshawn Clarke, da Jamaica, foi o segundo colocado, registrando tempo de 47s63. Ismail Doudai Abakar, do Catar, terminou em terceiro, com 47s72. Após a prova, Piu falou sobre o desempenho na última etapa antes das Olimpíadas de Paris.



"Estou me sentindo pronto e preparado para a Olimpíada. Sei o que preciso fazer para lutar pelo ouro, então estou muito empolgado. Hoje eu me senti muito bem. Na primeira parte da prova eu forcei bastante, e ainda consegui vencer. Agora vou para Turquia descansar e me preparar para Paris", afirmou Alison.