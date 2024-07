Olímpiadas: após fumar e beber, atleta do Japão é dispensada dos Jogos

Crédito: Toru Hanai/Getty Images via AFP

A ginasta japonesa Shoko Miyata, capitã da equipe de ginástica artística de seu país, foi dispensada pela equipe japonesa e não competirá nos Jogos Olímpicos de Paris após violar a proibição de fumar e consumir álcool da Associação Japonesa de Ginástica (JGA).

O episódio aconteceu exatamente uma semana antes do início dos Jogos Olímpicos e foi confirmado pela JGA nesta sexta-feira, 19. A jovem de 19 anos deixou o campo de treinamento do Japão em Mônaco, na França, na quinta-feira, enquanto as autoridades investigavam o suposto incidente.

