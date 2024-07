Olimpíadas: comitê do Brasil ganha álbum de figurinhas; veja como comprar

Panini lançou o álbum com os representantes brasileiros na Olimpíadas de Paris Crédito: Divulgaçaõ/ COB e Panini

Em clima olímpico, na parceria entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Panini, foi lançado o álbum de figurinhas exclusivo dos representantes brasileiros nas Olimpíadas de Paris, que terá início na próxima sexta-feira, 26. Lançada no dia 28 de junho, a coleção conta com 293 figurinhas ao longo de 64 páginas, com quatro capas. Dessas figurinhas, 60 são metalizadas e cromadas, trazendo as principais estrelas do time brasileiro em cada modalidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Equipe de Rayssa Leal tenta liberação do COB para atleta ser acompanhada pela mãe; ENTENDA