Após diagnóstico errado nos EUA, Vittoria Lopes retorna a Fortaleza e disputa o Challenge

Com duas Olimpíadas no currículo — Tóquio 2020 e Paris 2024 —, múltiplas medalhas em Jogos Pan-Americanos e Mundiais Militares e eleita Atleta do Ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 2017, a triatleta cearense Vittoria Lopes carrega uma trajetória marcada por conquistas e feitos expressivos. Em entrevista ao Esportes do POVO, programa da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 29, a atual número 78 do ranking mundial falou sobre a expectativa de disputar, neste domingo, 31, o Challenge Fortaleza — prova que terá um sabor especial por ser a primeira vez competindo em sua cidade natal.

Na ocasião, segundo Vittoria, foi informado que ela tinha uma fratura. Com isso, optou por voltar ao Brasil em busca “dos ótimos médicos e da saúde mais humana”. Para sua surpresa, entretanto, foi descoberto que, em vez de uma fratura, ela apresentava apenas uma inflamação. Com o novo diagnóstico, ela contou que, num primeiro momento, “nem pensava mais em competir este ano”. Todavia, com a melhora acelerada de seu quadro de saúde, retornou aos treinos de corrida e logo percebeu: “Tem o Challenge”. “Eu nunca competi em casa, e acho que foi isso que me deu motivação para me inscrever, porque eu estava com zero pensamento de competição. E eu falo: ‘será que foi o destino que me trouxe pra cá?’ E agora eu vou competir o Challenge na minha cidade natal. Estou bastante feliz por ter essa oportunidade. Quando é na nossa casa, a gente sente aquele orgulho a mais, de pensar: ‘olha, aqui é onde a gente corre, aqui é a academia da minha mãe’. Então a gente carrega esse orgulho dentro da gente”, disse.

Em relação à corrida, Vittoria afirma estar pronta e comprometida, mesmo reconhecendo que sua preparação não foi a ideal. A atleta garante que dará tudo de si durante a prova e espera que a torcida forneça um incentivo extra ao longo do percurso. Clima e percurso Enquanto se reconecta com sua cidade, Vittoria aproveitou a estadia para se aclimatar em Fortaleza. “Nessa semana, o tempo mudou. De manhã está ok, mas à tarde já começa a aparecer aquele calor. Fui nadar uma vez no mar e achei até um pouco mais friozinho, se é possível”, contou.

No domingo, acontecerão as provas de triatlo Half Distance e Sprint do Challenge, e Vittoria participará da primeira delas, principal e de maior distância. O percurso começará com a natação, em volta única entre os espigões da Praia de Iracema, totalizando 1,9 km. A transição para o ciclismo será em frente ao Ideal Clube, na orla cearense, seguindo pela Avenida Beira-Mar até o Mercado dos Peixes, depois para a Avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da Avenida Murilo Borges, passando pela Avenida Senador Carlos Jereissati, próximo ao aeroporto, em um percurso que envolverá três voltas, totalizando 90 km.