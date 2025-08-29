Água de coco, super família e 10 anos de um AVC: histórias invisíveis do Challenge Fortaleza

Cristiano Barreto é vendedor de coco e triatleta e se prepara para participar do Challenge Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Na orla de Fortaleza, a Beira Mar se transfigura: é calçadão, relaxamento, local de trabalho, avenida de esperanças e, no domingo, 31, receberá um desafio dos grandes. Quando o Challenge Family assumir o ambiente pela primeira vez na cidade, 2 mil atletas e uma multidão de espectadores terão, ao lado, trajetórias menos anunciadas: as de quem corre, pedala e nada por motivações que vêm da vida e do passado. Uma parte estará no Sprint, uma prova reduzida. Outra, na principal, o Half Distance, pelo desafio — ou apenas para o momento durar mais.

Nas vésperas da prova de triatlo do Challenge, o Esportes O POVO ouviu uma família que reconstrói memórias de amor ao esporte em uma competição de afeto, um vendedor de coco que já parte da linha de chegada e um mecânico-cantor que transforma a modalidade em fantasia e completa, no dia da competição, 10 anos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) superado. Desafio em família, como a prova sugere Entre as histórias, está a da estudante de psicologia Sofia Albuquerque, de 18 anos, que cresceu assistindo ao pai, Cláudio, contar façanhas do tempo em que o triatlo era feito de sunga, regata e improviso. Ele foi o primeiro do Norte e Nordeste a completar o lendário Ironman de Kona, nos anos 1990. Sua família respira esporte, tudo vira discussão do assunto. Leia mais Challenge Fortaleza: veja programação do triatlo, trânsito e segurança

Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza Sobre o assunto Challenge Fortaleza: veja programação do triatlo, trânsito e segurança

Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza Da memória surgiu um projeto que virou tradição própria: a família Trifamily. A mãe, Roseane, que hoje divide a profissão de dentista com Cláudio, aprendeu a nadar só para participar da competição de afeto. O pai voltou a pedalar após duas décadas. E Sofia assumiu a corrida, transformando a rotina em encontros de treino, camisas personalizadas e torcida na orla pelo revezamento.

Cláudio, pai de Sofia, participou de Kona duas vezes, em 1991 e 1994 Crédito: Arquivo pessoal / Sofia Albuquerque “Meu pai foi atrás da bicicleta, que hoje é mais moderna. Quando subiu pela primeira vez, ficou impressionado. Reacendeu um fogo nele que estava se apagando. Ele chegou em casa, depois do primeiro pedal dele, enlouquecido por andar no pelotão, por escutar o barulho da roda da bicicleta girando”, conta. A Trifamily vai disputar a Half Distance, maior prova do evento, mas em formato de revezamento, como funciona o encaixe deles. Na vida, o esporte ensinou a seguir da mesma forma, e mudou a relação. A convivência aumentou, as conversas fluem melhor e tudo se complementa no dia a dia.

Coco é duro na queda Tem triatleta que pedala 28 km todas as manhãs para fazer entregas, vai à mesma praia onde compete, mas dessa vez pilotando um carrinho de coco — e com a mesma energia com que encara o pelotão. Cristiano Barreto Maia, 50, vendedor de coco, trabalha em uma banca bem ao lado do local em que estará a linha de chegada do Challenge Fortaleza. Ele pedala nas manhãs até o Centro, onde também faz entregas; e segue caminho até Marquinho do Coco, seu segundo trabalho. O uso do ônibus ficou para trás na rotina, pois “de bicicleta é mais prazeroso e rápido”. Cristiano Barreto é vendedor de coco e triatleta e se prepara para participar do Challenge Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Mergulha no mar quando a vida permite, para treinar e para espairecer. Se sente no quintal de casa. A inscrição no Challenge era que parecia distante. Mesmo trabalhando perto da linha de chegada, a de partida era incerta, até que amigos, que sempre passam pela sua banca, resolveram retribuir e bancaram sua disputa. Para ele, triatlo é exercício físico e mental: “competir é quando a mente se torna mais forte que o corpo”. Aproveitava até mesmo eventos em que ia a trabalho, por exemplo, quando fazia expediente como Luizinho, mascote do Mercado São Luíz, e ia de fantasia. A barraquinha em que trabalha estava ali em outras provas, fazendo parte de uma cronologia íntima do evento, contada em goles de água doce. Agora é ele quem vai precisar de um refresco após fazer a prova de Sprint, na qual vai disputar com sede de se provar.