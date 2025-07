Pela 1ª vez, Fortaleza recebe etapa do Challenge Family, maior circuito europeu de triathlon

A cidade de Fortaleza vai receber, no dia 31 de agosto, domingo, uma etapa inédita do Challenge Family, considerado o maior circuito de triathlon de longa distância da Europa. A competição, que será realizada pela primeira vez na capital cearense, terá largada e chegada na nova Avenida Beira-Mar e contará com a presença de atletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior.

De acordo com a organização do evento, o percurso será 100% urbano, com 1,9 km de natação na Praia de Iracema, 90 km de ciclismo passando por avenidas como Raul Barbosa e Carlos Jereissati, e 21,1 km de corrida pela orla.