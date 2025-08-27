Challenge Fortaleza: veja programação do triatlo, trânsito e segurança

Challenge Fortaleza começa nesta quinta-feira (27/8), com feira e entrega de kits, e vai até domingo, com realização de prova principal de triatlo / Crédito: Jhonata Dias

A cidade de Fortaleza recebe neste fim de semana, pela primeira vez, o Challenge Family, um circuito europeu de triatlo de longa distância que chega para substituir o Ironman, que ocorria na capital até 2024. O percurso da competição passa pela Beira Mar e por outras vias da capital com provas de natação, ciclismo e corrida, reunindo atletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior. Serão 1.200 competidores no sábado, nas corridas de 7 km — Challenge 7K — e o Challenge Junior, para crianças de 4 a 14 anos. No domingo, 400 competidores disputam a principal prova, o Half Distance, que terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, enquanto outros 300 participam do Sprint, também uma prova de triatlo, mas com distâncias reduzidas.

Para o organizador Alexandre Freire, a estreia na capital cearense promete ser uma celebração esportiva. “Uma grande festa. A gente poder ter uma natação nesse mar lindo e azul, depois ciclismo, que é difícil nesse vento forte de Fortaleza, e terminar com a meia maratona”, destaca. A estrutura do evento, que contará com ampla operação de segurança e trânsito, começa já na quinta-feira, 28, com a abertura da Expo Challenge, feira esportiva instalada na Beira Mar. O espaço funcionará até domingo, com estandes esportivos e entrega de kits (de quinta a sábado). Operação de trânsito e bloqueios Para viabilizar o percurso, que pela primeira vez terá o ciclismo 100% urbano em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) montaram uma operação especial.

A ação também tem apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que estará com 86 guardas e seis profissionais no mar, onde serão auxiliados pelo Corpo de Bombeiros — que levará oito guarda-vidas e uma embarcação. A organizadora do evento também reforçará a segurança no mar, com 14 profissionais divididos entre pranchões e flutuadores, além de um bote de resgate e dois jet-rescues. Conforme o gerente de operações da AMC, Rogério Félix, os trabalhos começam cedo. “Nossa operação inicia no sábado, às 4h30min. A previsão é liberar a Beira Mar por volta das 8h30min. Já no domingo, o fechamento será a partir da meia-noite, com 65 agentes atuando nos bolsões”, detalha a programação da AMC.

Alguns trechos terão bloqueio total, como a Avenida Raul Barbosa no sentido aeroporto, no cruzamento com a Via Expressa. A recomendação é utilizar rotas alternativas, como a BR-116 e a Avenida Pontes Vieira. Haverá também restrições no viaduto da Murilo Borges e nos cruzamentos da Via Expressa com a rua Juvêncio Vasconcelos. O esquema de segurança contará com 60 agentes do BPRE, em patrulhamento desde os dias anteriores. Segundo o comandante da primeira companhia, Adriano Silva, o cuidado começa antes mesmo da largada. “Estaremos presentes já na Expo, cuidando da segurança das bicicletas pela madrugada. Na prova, teremos cinco viaturas, seis motos, um guincho e policiamento a pé em duplas. Na Beira Mar, serão 20 policiais. Na Via Expressa, duas viaturas exclusivas para o percurso”, explica Adriano.