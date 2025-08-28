Challenge Fortaleza tem retorno de prova tradicional e impacto no turismo

Fortaleza receberá, pela primeira vez, as provas Half Distance e Sprint do Challenge / Crédito: Wagner Araujo / Divulgação

O Challenge Family, circuito europeu de triatlo de longa distância, acontece em Fortaleza neste fim de semana. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, desta quinta-feira, 28, o diretor da prova, Cláudio Garbi, destacou o impacto do evento na economia local e nos atletas, bem como a interação com o público. Segundo o organizador do Challenge, 70% dos quase 2 mil atletas inscritos para as provas de sábado, 30, e domingo, 31, não são naturais da capital cearense, movimentando diversos setores da cidade, como hotéis, restaurantes e vendedores ambulantes.

No sábado, 30, retorna a corrida Challenge 7K, de 7 quilômetros, que já fazia parte do evento antes da pandemia e conta com 1.200 inscritos. Segundo Garbi, o objetivo é integrar familiares dos triatletas e moradores locais, incentivando a participação de todos. “Fortaleza será a primeira cidade a receber novamente essa prova, realizada um dia antes das disputas principais, oferecendo a oportunidade de engajamento tanto para acompanhantes quanto para moradores locais”, explicou Cláudio.