Challenge Fortaleza tem retorno de prova tradicional e impacto no turismo

Challenge Fortaleza tem retorno de prova tradicional e impacto no turismoSegundo o diretor da prova, Cláudio Garbi, 70% dos atletas participantes não são naturais da cidade de Fortaleza
O Challenge Family, circuito europeu de triatlo de longa distância, acontece em Fortaleza neste fim de semana. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, desta quinta-feira, 28, o diretor da prova, Cláudio Garbi, destacou o impacto do evento na economia local e nos atletas, bem como a interação com o público.
Segundo o organizador do Challenge, 70% dos quase 2 mil atletas inscritos para as provas de sábado, 30, e domingo, 31, não são naturais da capital cearense, movimentando diversos setores da cidade, como hotéis, restaurantes e vendedores ambulantes.
“Se cada um dos participantes trouxer ao menos um familiar, estima-se a presença mínima de 3 mil pessoas, além dos demais turistas. A competição, portanto, gera grande impacto econômico e turístico”, afirmou Garbi.
Diversidade de provas
Neste domingo, 31, Fortaleza receberá, pela primeira vez, as provas de triatlo Half Distance e Sprint do Challenge.
A prova Half Distance terá largada às 5h30min e inclui 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida, com cerca de 400 atletas previstos. Já a prova Sprint, que ocorre algumas horas depois, contempla 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida.
No sábado, 30, retorna a corrida Challenge 7K, de 7 quilômetros, que já fazia parte do evento antes da pandemia e conta com 1.200 inscritos. Segundo Garbi, o objetivo é integrar familiares dos triatletas e moradores locais, incentivando a participação de todos.
“Fortaleza será a primeira cidade a receber novamente essa prova, realizada um dia antes das disputas principais, oferecendo a oportunidade de engajamento tanto para acompanhantes quanto para moradores locais”, explicou Cláudio.
Outro destaque do sábado é o Challenge Júnior, destinado a crianças de 4 a 14 anos. “É emocionante ver meninos e meninas de sete ou oito anos nadando, pedalando e correndo. É muito bacana”, concluiu o diretor, convidando o público a prestigiar o evento.
Programação
- Quinta (28/8) – Expo Challenge (14 horas às 20 horas) e entrega de kits
- Sexta (29/8) – Expo Challenge (10 horas às 20 horas) e entrega de kits
- Sábado (30/8) – Expo Challenge (8 horas às 12 horas), Challenge 7K (7 km; largada às 6h Nova Beira-Mar, nº 1750) e Challenge Junior (Largada às 8h30min, no mesmo local)
- Domingo (31/8) – Prova principal (Half Distance), largada às 5h10min na Nova Beira-Mar, nº 1750, premiação às 13h30min) e Prova Sprint: largada às 6h20min, no mesmo local