Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza

Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza

Além dos participantes olímpicos, outros atletas profissionais estão na disputa do circuito
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O triathlon Challenge Family Fortaleza terá a presença de dois atletas olímpicos em seu evento. A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, e o paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira das Olimpíadas do Rio-2016 estão entre os confirmados na prova.

Além dos participantes olímpicos, outros atletas profissionais estão na disputa do circuito. Na categoria feminina participarão a cearense Mikelle Coelho, a paranaense Pietra Meneghini, a estadunidense Amy VanTassel, a portuguesa Raquel Mafra Rocha e a francesa Léa Riccobini.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Entre os homens estão os cearenses Flávio Queiroga e Maykon Douglas, o mineiro Igor Amorelli, o catarinense Enzo Krauss e o brasiliense Viça Saraiva. Os competidores disputam também um prêmio total de US$ 15 mil e pontos para o ranking mundial da franquia.

Leia mais

O evento acontece no dia 31 de agosto, com largada e chegada na Avenida Beira-Mar e uma programação de quatro dias na orla da Capital. A prova reunirá triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior, que vão encarar 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. A parte de ciclismo será a primeira na história a ser totalmente realizada nos limites urbanos de uma cidade.

O percurso começa em frente ao Ideal Clube e segue pela Avenida Beira Mar até o final, passando pelo Mercado dos Peixes. Em seguida, entra na via expressa, pela Avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da Avenida Murilo Borges. Depois, entra na Avenida Senador Carlos Jereissati, passando em frente ao aeroporto, fazendo o retorno no bairro Montese, e retornando o trajeto até o ponto inicial da via expressa, completando uma volta.

O desafio consiste em 3 voltas iguais de 30km. Na última volta, ao invés de voltar pela via expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na Rua Nunes Valente, depois na Avenida Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike.

A natação terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema, João Cordeiro e Rui Barbosa e a corrida terá três voltas de 7 km pela nova Avenida Beira-Mar, totalizando 21,1 km.

Além da prova principal, o evento conta com outras atrações, como o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado 30, com percurso de 7 km na Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo. A cerimônia de premiação será realizada no domingo 31, a partir das 13h30, no mesmo local.

Mais sobre o Challenge Family

Criado em 2002, o Challenge Family realizou mais de 35 provas em 27 países, reunindo mais de 75 mil atletas ao redor do mundo. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Maceió e chega em Fortaleza pela primeira vez.

SERVIÇO:


Entrega de kits – Expo Challenge

  • Local: Arena Beira-Mar
  • Quinta-feira (28/08): 14h às 20h
  • Sexta-feira (29/08): 10h às 20h
  • Sábado (30/08): 8h às 12h


Challenge Family Fortaleza

  • 31 de agosto (domingo), a partir das 5h10
  • Nova Avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE
  • Inscrições: via link


Challenge 7K + Challenge Junior

  • 30 de agosto (sábado), a partir das 8h30
  • Via Paisagística da Beira-Mar
  • Inscrições: via link

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar