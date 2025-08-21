Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza

Cearense Vittoria Lopes nos jogos Pan-Americanos de 2023 / Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O triathlon Challenge Family Fortaleza terá a presença de dois atletas olímpicos em seu evento. A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, e o paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira das Olimpíadas do Rio-2016 estão entre os confirmados na prova. Além dos participantes olímpicos, outros atletas profissionais estão na disputa do circuito. Na categoria feminina participarão a cearense Mikelle Coelho, a paranaense Pietra Meneghini, a estadunidense Amy VanTassel, a portuguesa Raquel Mafra Rocha e a francesa Léa Riccobini.

O desafio consiste em 3 voltas iguais de 30km. Na última volta, ao invés de voltar pela via expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na Rua Nunes Valente, depois na Avenida Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike. A natação terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema, João Cordeiro e Rui Barbosa e a corrida terá três voltas de 7 km pela nova Avenida Beira-Mar, totalizando 21,1 km. Além da prova principal, o evento conta com outras atrações, como o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado 30, com percurso de 7 km na Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo. A cerimônia de premiação será realizada no domingo 31, a partir das 13h30, no mesmo local.

Mais sobre o Challenge Family Criado em 2002, o Challenge Family realizou mais de 35 provas em 27 países, reunindo mais de 75 mil atletas ao redor do mundo. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Maceió e chega em Fortaleza pela primeira vez. SERVIÇO:

Entrega de kits – Expo Challenge