Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza

O triathlon Challenge Family Fortaleza terá a presença de dois atletas olímpicos em seu evento. A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, e o paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira das Olimpíadas do Rio-2016 estão entre os confirmados na prova.
Além dos participantes olímpicos, outros atletas profissionais estão na disputa do circuito. Na categoria feminina participarão a cearense Mikelle Coelho, a paranaense Pietra Meneghini, a estadunidense Amy VanTassel, a portuguesa Raquel Mafra Rocha e a francesa Léa Riccobini.
Entre os homens estão os cearenses Flávio Queiroga e Maykon Douglas, o mineiro Igor Amorelli, o catarinense Enzo Krauss e o brasiliense Viça Saraiva. Os competidores disputam também um prêmio total de US$ 15 mil e pontos para o ranking mundial da franquia.
O evento acontece no dia 31 de agosto, com largada e chegada na Avenida Beira-Mar e uma programação de quatro dias na orla da Capital. A prova reunirá triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior, que vão encarar 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. A parte de ciclismo será a primeira na história a ser totalmente realizada nos limites urbanos de uma cidade.
O percurso começa em frente ao Ideal Clube e segue pela Avenida Beira Mar até o final, passando pelo Mercado dos Peixes. Em seguida, entra na via expressa, pela Avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da Avenida Murilo Borges. Depois, entra na Avenida Senador Carlos Jereissati, passando em frente ao aeroporto, fazendo o retorno no bairro Montese, e retornando o trajeto até o ponto inicial da via expressa, completando uma volta.
O desafio consiste em 3 voltas iguais de 30km. Na última volta, ao invés de voltar pela via expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na Rua Nunes Valente, depois na Avenida Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike.
A natação terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema, João Cordeiro e Rui Barbosa e a corrida terá três voltas de 7 km pela nova Avenida Beira-Mar, totalizando 21,1 km.
Além da prova principal, o evento conta com outras atrações, como o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado 30, com percurso de 7 km na Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo. A cerimônia de premiação será realizada no domingo 31, a partir das 13h30, no mesmo local.
Mais sobre o Challenge Family
Criado em 2002, o Challenge Family realizou mais de 35 provas em 27 países, reunindo mais de 75 mil atletas ao redor do mundo. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Maceió e chega em Fortaleza pela primeira vez.
SERVIÇO:
Entrega de kits – Expo Challenge
- Local: Arena Beira-Mar
- Quinta-feira (28/08): 14h às 20h
- Sexta-feira (29/08): 10h às 20h
- Sábado (30/08): 8h às 12h
Challenge Family Fortaleza
- 31 de agosto (domingo), a partir das 5h10
- Nova Avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE
- Inscrições: via link
Challenge 7K + Challenge Junior
- 30 de agosto (sábado), a partir das 8h30
- Via Paisagística da Beira-Mar
- Inscrições: via link