Challenge Fortaleza abre com retirada de kits e aquece expectativa para provas

A largada foi dada no Challenge Fortaleza. Nesta quinta-feira, 28, os atletas e competidores do circuito europeu de prova de triatlo de longa distância puderam fazer a retirada dos seus kits de disputa da Expo Feira no Aterro da Praia de Iracema, onde também tiveram a oportunidade de interagir com outros competidores, tirar dúvidas com a organização do evento e adquirir produtos e acessórios necessários para uma boa performance.
Entre os grupos de atletas e competidores que passaram pelo evento, o início simbólico do Challenge Family transpirou ansiedade pelas provas, fosse a corrida de 7 quilômetros, que ocorrerá no sábado, 30, ou o triatlo, que contará com as fases Half Distance (a principal prova) e Sprint.
Entre os muitos competidores da principal prova, a half distance, estará pela terceira vez na Challenge Family a cearense Lorena Teixeira Dias, que já figurou entre a quarta e segunda colocação da competição nas edições de Maceió. Em Fortaleza, a gerente comercial e triatleta de 65 anos espera alcançar no torneio o topo do pódio, com as melhores expectativas possíveis.
“Vou para meu terceiro Mundial esse ano em Marbella, na Espanha. Nesse Challenge, minha expectativa é baixar o tempo do ano passado. Já fiquei em quarto e em segundo lugar, e minha meta agora é a primeira colocação. A meta é o topo. (risos) Com certeza”, acentuou ela.
Entre os seus competidores na Half Distance estará o advogado goiano Marcílio Ferreira. Recém chegado em Fortaleza, o atleta destacou como uma das maiores dificuldades para a competição o calor, que exige alta resistência, mas tem uma expectativa de, junto da namorada e influencer Bia Oliveda, fazer uma boa prova.
“Uma expectativa de muito calor, pois aqui é uma cidade muito quente. Mas a gente vem de um ciclo muito bom de treinamentos. Aqui exige um pouco mais de resistência, mas vamos tentar fazer uma prova bem feita”, frisou ele.
“Espero me divertir na minha cidade, pois eu não moro mais aqui, moro em Goiânia atualmente. Participar do Challenge é uma oportunidade de curtir a prova e estar com meus amigos”, comemorou ela.
Serão 1.200 competidores no sábado, nas corridas de 7 km — Challenge 7K — e o Challenge Junior, para crianças de 4 a 14 anos. No domingo, 400 competidores disputam a principal prova, o Half Distance, que terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, enquanto outros 300 participam do Sprint, também uma prova de triatlo, mas com distâncias reduzidas.