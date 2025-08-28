Challenge Fortaleza abre com retirada de kits e aquece expectativa para provas

Retirada dos kits do Challenge Fortaleza ocorre no Aterro da Praia de Iracema. / Crédito: Didio Theorga/Challenge Fortaleza

A largada foi dada no Challenge Fortaleza. Nesta quinta-feira, 28, os atletas e competidores do circuito europeu de prova de triatlo de longa distância puderam fazer a retirada dos seus kits de disputa da Expo Feira no Aterro da Praia de Iracema, onde também tiveram a oportunidade de interagir com outros competidores, tirar dúvidas com a organização do evento e adquirir produtos e acessórios necessários para uma boa performance. Entre os grupos de atletas e competidores que passaram pelo evento, o início simbólico do Challenge Family transpirou ansiedade pelas provas, fosse a corrida de 7 quilômetros, que ocorrerá no sábado, 30, ou o triatlo, que contará com as fases Half Distance (a principal prova) e Sprint.

Entre os muitos competidores da principal prova, a half distance, estará pela terceira vez na Challenge Family a cearense Lorena Teixeira Dias, que já figurou entre a quarta e segunda colocação da competição nas edições de Maceió. Em Fortaleza, a gerente comercial e triatleta de 65 anos espera alcançar no torneio o topo do pódio, com as melhores expectativas possíveis. “Vou para meu terceiro Mundial esse ano em Marbella, na Espanha. Nesse Challenge, minha expectativa é baixar o tempo do ano passado. Já fiquei em quarto e em segundo lugar, e minha meta agora é a primeira colocação. A meta é o topo. (risos) Com certeza”, acentuou ela. + Hidratação oficial do Challenge, Jungle promove ação na Beira Mar nesta sexta-feira, 29

Entre os seus competidores na Half Distance estará o advogado goiano Marcílio Ferreira. Recém chegado em Fortaleza, o atleta destacou como uma das maiores dificuldades para a competição o calor, que exige alta resistência, mas tem uma expectativa de, junto da namorada e influencer Bia Oliveda, fazer uma boa prova.