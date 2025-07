Brasil vence Turquia e garante 1º lugar na Liga das Nações de vôlei masculino

Esta foi a décima vitória do Brasil na competição. Assim, com este resultado, a equipe do técnico Bernardinho confirmou o primeiro lugar na fase de classificação da Liga das Nações .

O Brasil segue voando na Liga das Nações masculina de vôlei . Na madrugada deste sábado, 19, a Seleção Brasileira bateu a Turquia por 3 sets a 1 , com parciais de 25/22, 26/24, 22/25 e 25/22. O jogo foi realizado durante a etapa do Japão, em Chiba.

O oposto Darlan foi o maior pontuador do jogo, com 28 pontos. O ponteiro Lucarelli, capitão do time, fez sua estreia na competição e contribuiu com 12.

Grande atuação

Para o técnico Bernadinho, a partida diante da Turquia foi uma grande oportunidade para rodar o elenco. Além disso, o treinador destacou a volta de Lucarelli na Seleção Brasileira.

“Foi um jogo duro, a Turquia defendeu muito bem. O número nove deles sacando sempre muito bem. Foi a oportunidade de alguns atletas entrarem e jogarem também”, disse o comandante.

“O Darlan voltou com uma condição de destaque, com ótimos saques, que nos permitiram ganhar vantagem no quarto e último set”, complementou.