Liga das Nações 2025 de vôlei masculino: veja tabela de jogos do Brasil

Seleção masculina busca o bicampeonato da VNL; fase inicial começa dia 11 de junho com jogos no Rio de Janeiro

A Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) 2025 começa no dia 11 de junho, com a seleção brasileira disputando os primeiros jogos no Rio de Janeiro.

A competição segue até 3 de agosto, reunindo 18 equipes em busca do título. O Brasil tenta repetir o feito de 2021, ano em que conquistou seu primeiro título na história do torneio.