Mika Bday: triatleta cearense promove corrida para apoiar projeto beneficente

Evento será realizado no dia 27 de julho, na Beira Mar de Fortaleza. Lucro do evento será destinado ao projeto social Instituto Atitude Atleta

A iniciativa, voltada para crianças de periferia que estudavam em escola pública, fornecia os materiais necessários e incentivava o bom desempenho na escola. "Não só me ensinou a ser atleta, me ensinou a ser gente."

O projeto em questão acabou, mas Mika continua buscando, com o próprio exemplo, incentivar a prática esportiva como forma de transformação de vida.

"Entrei no esporte por meio de um projeto social que transformou o meu futuro. Hoje, vivo do esporte e, através dele, incentivo e inspiro outras pessoas", conta.

"Mika Bday é um projeto que eu criei para ter um momento no ano onde eu conseguisse reunir a turma que gosta de esporte e que gosta de ajudar as pessoas. Muita gente me procura para me perguntar como fazer doação, como ajudar as crianças", explica.