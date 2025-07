Rayssa Leal é a nova embaixadora de campanha da causa infanto-juvenil

A esportista se tornou embaixadora do McDia Feliz, iniciativa do McDonalds para arrecadação de fundos para instituições infantojuvenis

Desde sua criação, em 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$ 425 milhões, revertidos para o Instituto Ayrton Senna e para o Instituto Ronald McDonald. Para a organização da campanha, o envolvimento de Rayssa Leal contribuí no engajamento de jovens com as causas defendidas pelo projeto.

A skatista Rayssa Leal foi anunciada como embaixadora do 37ª do McDia Feliz, uma iniciativa da rede de fast food McDonalds para arrecadação de fundos para causas infantojuvenis do país. A ação será realizada no dia 23 de agosto e envolverá compras do sanduíche Big Mac em valor promocional.

Em Sobral, o Instituto Ayrton Senna contribui com a educação e a formação de jovens no município cearense e no restante do país.

No Ceará, o Instituto Ronald McDonald apoia a Associação Peter Pan e o Instituto Ayrton Senna. A Associação Peter Pan atende mais de 1.000 famílias por mês, prestando assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e seus familiares, sendo referência no tratamento da doença há 29 anos.

"Estou muito feliz pelo convite do Méqui para ser a embaixadora do McDia Feliz esse ano. Para mim, é uma honra ajudar o Instituto Ronald McDonald e o Instituto Ayrton Senna a abrirem portas para o futuro de tantas crianças e jovens. Quero ver todo mundo nesse rolê do bem dia 23 de agosto", afirma Rayssa.

A renda obtida com as vendas do sanduíche, que terá preço promocional de R$ 20 durante a realização da campanha, é destinada a projetos que promovem o aumento das chances de cura do câncer infanto-juvenil e a aceleração da qualidade da educação pública. Na edição de 2024 da campanha, parte dos recursos foram destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul.

Mesmo com a campanha marcada somente para o final de agosto, quem deseja realizar sua contribuição antecipadamente pode fazer a compra de um ticket via internet. As compras destinadas ao Instituto Ronald McDonald podem ser feitas no site oficial da iniciativa, enquanto quem deseja apoiar o Instituto Ayrton Senna também pode acessar o site do projeto.

As compras antecipadas dos bilhetes podem ser realizadas até o dia 20 de agosto e as retiradas ocorrerão somente no dia 23, via balcão, totens de autoatendimento ou no Drive-Thru dos estabelecimentos participantes.