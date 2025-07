Fortaleza será sede da 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em novembro

Bruno Mallio, membro da comissão organizadora do evento, Anderson Pinheiro, secretário de esportes de Fortaleza, e Thais Cortez, diretora da FCTBT, no lançamento da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis / Crédito: Capuchino Press/reprodução

Fortaleza será sede da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, considerado maior campeonato de beach tennis por equipes do mundo. O anúncio ocorreu na terça-feira, 15, e o evento ocorrerá entre os dias 17 a 22 de novembro, com mais de 2300 atletas na disputa. Os jogos da competição serão realizados na Praia de Iracema, com a presença de jogadores de todas as federações estaduais brasileiras. Os organizadores do evento tem expectativas de atrair um público superior a 60 mil pessoas durante os seis dias de programação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A estrutura montada para o torneio é composta por 38 quadras, postas à beira-mar, que devem receber equipes compostas por atletas profissionais e amadores, em diversas categorias. Junto dos jogos, o campeonato também contará com programações paralelas voltadas ao público geral, como ativações culturais, experiências gastronômicas, espaços de convivência e ações de sustentabilidade. Bruno Mallio, Anderson Pinheiro, Denise Carrá, Thais Cortez, Odilon Aguiar e Bruce Oliveira no lançamento da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis Crédito: Capuchino Press/reprodução Bruno Mallio, membro da comissão organizadora do evento, Anderson Pinheiro, secretário de esportes de Fortaleza, e Thais Cortez, diretora da FCTBT, no lançamento da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis Crédito: Capuchino Press/reprodução Painel de lançamento da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis Crédito: Capuchino Press/reprodução Imagens do lançamento da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, realizado na noite da terça-feira, 15, em Fortaleza(CE) Crédito: Capuchino Press/reprodução A Copa das Federações de Beach Tennis é idealizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) e terá o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de empresas fomentadoras do turismo local. Leia mais Fortaleza será sede da 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em novembro Sobre o assunto Fortaleza será sede da 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em novembro

Os organizadores do evento estimam que o acontecimento movimentará mais de R$ 35 milhões na economia local, considerando gastos com hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços em geral. A geração de empregos temporários graças ao torneio também foi incluída na conta. "A Copa das Federações é um encontro de equipes, atletas, famílias e torcedores de todas as partes do país. Essa edição marca a consolidação do evento como uma importante vitrine do esporte nacional, e o Ceará tem orgulho em sediar um torneio dessa magnitude", afirma Thais Cortez, diretora da FCTBT. Para os organizadores, a escolha de Fortaleza como sede do torneio é benéfica devido ao forte engajamento do público local. Além disso, fatores como estrutura, localização privilegiada e rede hoteleira preparada foram decisivas para a escolha da capital cearense.