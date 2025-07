Professoras viajam 126 km para participar de corrida de rua em Fortaleza

Com um mercado crescente de corridas de rua, Fortaleza tem atraído participantes de diferentes regiões do Ceará para a prática da modalidade em provas pelas suas praias paradisíacas. Entre estas estão as professoras Solângela Sousa e Neuzinha de Paula, que vieram do município de Trairi, distante 126 quilômetros (km) de Capital, para participar da Blue Run 2025, realizada neste domingo, na avenida Beira-Mar.

O longo percurso na estrada antecedeu os dez quilômetros de corrida enfrentados pela dupla durante esta manhã, no circuito mais longo da prova. O objetivo, inclusive, era correr apenas os primeiros 5 km, iniciados no Aterro da Praia de Iracema, mas o pique foi tamanho, que as professoras decidiram concluir também a segunda metade do circuito.