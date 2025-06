João Fonseca no ATP de Halle: onde assistir ao vivo e horários

João Fonseca estreia nesta terça, 17, no ATP de Halle, na Alemanha, disputando chave de simples e duplas ao lado do grego Petros Tsitsipas

Dentro de mais um ATP como profissional de tênis, o brasileiro João Fonseca estreia nesta terça-feira, 17, no torneio Terra Wortmann Open, em Halle, na Alemanha. Além de disputar a chave de simples, o atleta atuará nas duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atualmente com 18 anos, Fonseca alcançou a 57ª posição no ranking da ATP após conquistar duas vitórias em Roland Garros. Sua presença já está confirmada no torneio de Wimbledon, em Londres, que será disputado entre os dias 30 de junho e 13 de julho.

Em Halle, Fonseca fará sua estreia contra o italiano Flavio Cobolli, de 23 anos, atual número 23 do ranking mundial. Mais tarde, ao lado de Tsitsipas, enfrentará o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler.

João Fonseca no ATP de Halle: horários e onde assistir ao vivo



A partida de estreia de Fonseca na chave de simples, na quadra central, está prevista para começar por volta das 8h (horário de Brasília), logo após o confronto entre o russo Andrey Rublev (14º) e o austríaco Sebastian Ofner (122º), que abre a programação da quadra.

Já o jogo de duplas deverá ter início por volta das 10h30. Ambos os confrontos terão transmissão da ESPN 2 e da plataforma de streaming Disney+.