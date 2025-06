Após Roland Garros, veja qual será o próximo grande torneio de tênis

Alcaraz venceu Roland Garros 2025 e é o atual campeão de Wimbledon — o espanhol chega como favorito ao próximo Grand Slam da temporada / Crédito: Thibaud MORITZ / AFP

Carlos Alcaraz protagonizou uma das viradas mais emocionantes da história recente do tênis ao derrotar Jannik Sinner no domingo, 8, em cinco sets, conquistando seu segundo título de Roland Garros e o quinto Grand Slam da carreira. João Fonseca alcança melhor ranking da carreira e se aproxima do Top 50 da ATP; SAIBA MAIS

O calendário ATP seguirá para mais um torneio que desperta comumente a atenção dos adoradores do tênis, que é Wimbledon. O torneio disputado em Londres acontecerá durante os dias 22 de junho e 14 de julho. Antes do Grand Slam inglês, também serão disputados os ATPs de Stuttgart, na Alemanha, e o Eastbourne, que também acontece na Inglaterra Wimbledon 2025: o próximo Grand Slam

Após a batalha no saibro francês, os olhos do mundo do tênis se voltam para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começa no final de junho. Disputado nas tradicionais quadras de grama do All England Club, o torneio é conhecido por seu estilo mais veloz e imprevisível, o que exige dos jogadores uma rápida adaptação técnica e física.

Segundo o calendário oficial da ATP, Wimbledon 2025 terá início no dia 22 de junho, com a grande final marcada para 14 de julho. O torneio deve contar com todos os principais nomes do circuito, incluindo Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev e Medvedev. Wimbledon 2025: como foi a edição de 2024 do torneio

Na edição de 2024, Carlos Alcaraz já havia deixado sua marca na grama londrina ao vencer Novak Djokovic em uma final memorável, consolidando-se como um dos poucos jogadores da história a conquistar Grand Slams nas três principais superfícies (dura, saibro e grama) com apenas 21 anos. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O triunfo em Wimbledon no ano passado foi decisivo para construir o momento atual de Alcaraz, que agora acumula títulos no US Open (2022), Wimbledon (2023 e 2024) e Roland Garros (2024 e 2025).

Wimbledon 2025: Sinner cresce, rivalidade esquenta

Do outro lado da rede, Jannik Sinner vem crescendo temporada após temporada. Atual número 1 do ranking, o italiano alcançou sua primeira final em Roland Garros neste ano e esteve muito perto de vencer, chegando a ter três match points contra Alcaraz. A rivalidade entre os dois jovens tenistas vem sendo apontada como a mais promissora desde os confrontos entre Federer e Nadal. E tudo indica que Wimbledon pode ser o palco do próximo capítulo dessa disputa. Embora a grama ainda não seja o piso favorito de Sinner, seu desempenho recente mostra que ele está cada vez mais completo.