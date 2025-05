Algoz em Roland Garros, Jack Draper prevê futuro promissor para João Fonseca: "Vai ser assustador"

Britânico elogia talento precoce do brasileiro, que aos 18 anos já figura entre os 50 melhores do mundo

Draper destacou que as duas vitórias sobre Fonseca ocorreram sob condições semelhantes – clima quente e bola rápida, tanto em Roland Garros quanto em Indian Wells, em março, onde venceu por 6/4 e 6/0. O britânico acredita que essas circunstâncias favoreceram seu estilo de jogo, especialmente contra o estilo agressivo do brasileiro.

"Ele gosta de bater com força, mas quando a bola sobe e fica na altura do ombro, é mais difícil manter a precisão. Senti que nos momentos finais, especialmente no segundo e terceiro sets, ele já não tinha físico para reagir às deixadas", explicou Draper, que explorou com sucesso os drop shots durante a partida.

Apesar das vitórias, o britânico aposta que o crescimento de João Fonseca é inevitável. "Nas vezes em que joguei contra João, ele veio muito agressivo e físico, e eu consegui chegar bola após bola. Por isso, talvez ele tenha sentido que precisava fazer demais. Mas isso é apenas questão de experiência", concluiu.

João Fonseca, que segue em sua primeira temporada completa no circuito profissional, é atualmente o brasileiro mais jovem entre os 100 melhores do ranking da ATP.