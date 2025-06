Rafaela e Nauana Silva perdem disputa pelo bronze no Mundial de Judô

O Brasil passou perto, mas não conseguiu subir ao pódio nas disputas da categoria até 63kg do Mundial de Judô, nesta segunda-feira, 16, em Budapeste, na Hungria. As brasileiras Rafaela Silva e Nauana Silva tiveram boas atuações e chegaram à disputa pelo bronze, mas acabaram derrotadas.

Visivelmente emocionadas, deixaram o tatame sem medalhas, resultado que mantém um tabu incômodo: o Brasil segue sem conquistar pódio no Mundial na categoria feminina até 63kg.

Apesar do gosto amargo da derrota, Rafaela Silva valorizou o caminho percorrido na competição. “É difícil dizer que estou satisfeita com o meu desempenho, porque volto para casa sem medalha. Mas também tiro pontos positivos".

"Cheguei à semifinal, estive perto do bronze e também do ouro. Isso mostra o nível do Mundial. O judô é assim: vence quem está melhor preparado no dia. Hoje, minhas adversárias estavam”, afirmou a campeã olímpica, emocionada.