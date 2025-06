Shirlen Nascimento conquista primeira medalha do Brasil no Mundial de Judô de 2025

Sua única derrota foi contra a japonesa Tamaoki Momo nas quartas de final — a judoca asiática havia conquistado a medalha de bronze no Mundial de judô de 2024

A judoca Shirlen Nascimento conquista a primeira medalha da delegação brasileira no Mundial de Judô de 2025. A atleta do Sesi-SP garantiu a medalha de bronze na categoria peso leve ao derrotar Maysa Pardayeva do Turcomenistão, na modalidade até 57 kg.

Durante a competição, a brasileira — que fez sua estreia pelas selecionadas brasileiras nesse mundial — venceu quatro de cinco lutas. Entre elas, Shirlen derrotou à sul-coreana Mimi Huh, que era a atual campeã do peso leve e vice-campeã olímpica em Paris, superando Rafaela Silva na semifinal.